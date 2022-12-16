Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik
Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 13, Auguste 14, Dudzinski 10, Clemmons 6, Yiğitcan Saybir 10, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Ahmet Düverioğlu 13
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Anosike 14, Roberson 6, Selden Jr 15, Michalak 21, Bruinsma 5, Gani Erdi Gülaslan 7, Kevin Kaspar, Berkay Siniroğlu 3, Tolga Kaan Birer 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 8
1. Periyot: 25-23
Devre: 51-34
3. Periyot: 79-59
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