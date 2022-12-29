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Frutti Extra Bursaspor sahasında farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor sahasında Darüşşafaka'yı 97-71 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla ev sahibi ekipten Onuralp Bitim oldu.

Frutti Extra Bursaspor sahasında farklı kazandı
DHA

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Özlem Yalman, Serhat Büker, Burak Yılmaz

Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 28, Dudzinski 6, Ahmet Düverioğlu 2, Clemmons 18, Yiğitcan Saybir 12, Berkay Taşkıran 7, Ömer Utku Al, Auguste 12, Mehmet Nihat Atalan

Darüşşafaka: Olaseni 11, Starks 14, Ercan Osmani 8, Mccullough 8, Doğuz Özdemiroğlu 11, Eray Büyüncangaz, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Yeboah 8, Hakan Sayılı 5, Ege Özçelik 3, Kılıçarslan Şenkahya

1. periyot: 27-19

Devre: 42-34

3. periyot: 68-49

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