7Days EuroCup'ta B Grubu'ndan son 16 turuna yükselmeyi başaran temsilcimiz Frutti Extra Bursaspor'un bu turdaki rakibi Zeljko Obradovic'in koçluğunu yaptığı Sırbistan ekibi Partizan oldu.

Tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşma, 19 ya da 20 Nisan'da deplasmanda oynanacak.

Eşleşmeyi yorumlayan kulüp başkanı Sezer Sezgin, "Sezon başında koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Son 16 takım arasında kolay rakpi yok. Partizan da EuroCup'ın en iddialı ekiplerinden birisi." dedi.

— Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) April 6, 2022

Takımın koçu ve Sırbistan vatandaşı olan Dusan Alimpijevic ise "Rakip olarak en güçlü takım ile eşleştik. Rakibimiz grubumuzdaki takımlardan çok daha güçlü bir takım. Şikayet etmek ve üzülmek yerine, kulübümüz için tarihi bir sezonda EuroCup play-off'larında oynayacağımız için mutlu olmalıyız. Mutlu olmalıyız, çünkü EuroCup'ta en iyi 16 takım arasındayız. Mutlu olmalıyız, çünkü Avrupa basketbolunun en büyük koçuna rakip olduk." şeklinde eşleşmeyi yorumladı.