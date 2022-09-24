Frutti Extra Bursasaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta, finalde Galatasaray Nef’i 74-64 yenen Frutti Extra Bursaspor üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Maç sonu turnuvayı değerlendiren Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda şampiyon olduk. Sezona kupa ile başlamak güzel bir duygu. Umarım geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarımız devam eder. Hem Türkiye liginde hem de EuroCup'da da hak ettiğimiz güzel yerlere tekrar geliriz. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl da, güzel bir turnuvayı tamamladıklarını dile getirerek, "Geçen sezon dört takımla turnuvayı tamamlamıştık. Bu sene Türkiye'de mücadele eden 16 takımın 8 tanesi turnuvada yer aldı. Gördüğünüz gibi organizasyonumuz çok güzel geçti. Bütün basketbolcularımız ve seyircilerimiz bu turnuvadan keyif aldılar. Türkiye'de basketbola örnek olsun diye bu turnuvayı düzenliyoruz. Kendi kupamızı aldık, bundan sonra resmi kupalarımızı almayı Allah nasip etsin" diye konuştu.