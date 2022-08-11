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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt çalışması yapılacağını duyurdu. Açıklamada, çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24:00'te başlayıp pazar günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi

FSM'de asfalt bakım çalışması yapılacak
FSM'de asfalt bakım çalışması yapılacak
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DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada, çalışmaların 13 Ağustos gece saat 24:00'te başlayıp pazar günü saat 10.00'da sona ereceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nden çalışmaların detayları şu şekilde belirtildi:

"Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13.08.2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14.08.2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik Taş Mastik Asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır. Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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