FSV Zwickau - Hallescher FC rakamlar

FSV Zwickau ve Hallescher FC, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. FSV Zwickau son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Hallescher FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da FSV Zwickau kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Hallescher FC kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

FSV Zwickau önceki hafta Hallescher FC mücadelesinde 2-0 yenildi.

Hallescher FC ise FSV Zwickau karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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