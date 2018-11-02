FSV Zwickau - Unterhaching sahaya çıkıyor

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. FSV Zwickau, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Unterhaching takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 14 puanlı FSV Zwickau 16. sırada bulunuyor, Unterhaching 20 puana sahip ve 5. sırada. FSV Zwickau son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Unterhaching, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 279 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FSV Zwickau kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Unterhaching sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

FSV Zwickau önceki hafta Karlsruher mücadelesinde 1-0 yenildi.

Unterhaching ise Paderborn karşılaşmasında 0-3 yenildi.

FSV Zwickau, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Unterhaching ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı. Unterhaching, 12 gol atarken 9 gol yedi.

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