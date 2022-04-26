FT yazdı: Putin anlaşma değil, toprak istiyor 0:00 / 0:00

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Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaşını sona erdirmek için diplomatik çabalara olan ilgisini kaybetti, bunun yerine mümkün olduğu kadar çok toprak ele geçirmeye kararlı görünüyor.

Görüşmeler hakkında bilgi veren bir kişi, "Putin, Rus televizyonunda duyduklarına içtenlikle inanıyor ve büyük şeyler kazanmak istiyor" dedi.

Moskova ve Kiev ilk taslak bildirilerini Mart ayı sonunda İstanbul'da yaptıkları toplantıda kabul etseler de, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'yı Buça ve Mariupol gibi şehirlerde sivillere karşı savaş suçları işlemekle suçlamasının ardından görüşmeler durdu.

RUS AMİRAL GEMİSİNİ MOSKOVA'NIN BATMASI

FT'ye konuşan kaynaklara göre Putin'in, barış çabalarının "çıkmaz" noktada olduğunu düşündüğünü ve Ukrayna'nın Rus amiral gemisi Moskova'yı batırmasının ardından çileden çıktığını söyledi. İsmi verilmeyen kaynak, "Bir anlaşma için umut vardı. Putin bir ileri bir geri gidiyordu. Ancak Putin'in bu durumdan galip çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor" dedi.

Moskova battıktan sonra Putin'in bir şey imzalamaya karşı olduğunu öne süren kişi, "Moskova'dan sonra kazanan gibi görünmüyor, çünkü aşağılayıcıydı" ifadelerini kullandı.

Putin ile yapılan konuşmalar hakkında bilgi veren kaynaklara göre, generalleri tarafından ortaya konan ve Rus televizyonunda tasvir edilen savaş hakkında çarpık bir görüşe sahip.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Rus milyarder Roman Abramovich gibi Putin'i Zelensky ile görüşmeye ikna etmeye çalışıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, müzakerelerin devam etmesini istediğini, ancak Mariupol'deki insanlar öldürülürse veya işgal altındaki güneydeki Herson bölgesindeki Rus yetkililerin ayrılıkçı referandum düzenlemesi durumunda Ukrayna'nın müzakere etmeyeceğini söyledi.

Kiev'deki yetkililer, Putin'in Rusya'nın Doğu Donbas sınır bölgesini ele geçirme hedefinden daha ileri gidip Ukrayna'nın denizle bağlantısını keserek tüm güneydoğuyu ele geçirmeye çalışabileceğinden endişeliler.