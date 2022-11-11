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FTX ABD'de işlemler birkaç için içerisinde durdurulabilir!

Kripto para borsası FTX’in ABD sitesinde işlemler birkaç gün içerisinde durdurulabileceğini bildirdi. Ayrıca FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, Twiter’dan yaptığı paylaşımda oluşan kriz için “Üzgünüm. Her şeyi batırdım” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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  • FTX CEO’su “Üzgünüm her şeyi batırdım” FTX ABD'de işlemler birkaç için içerisinde durdurulabilir!

    İŞLEMLER BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE DURDURULABİLİR!

    Sitede yer alan duyurulara göre  “FTX ABD’de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak” şeklinde uyarılar yapıldı.
  • FTX CEO’su “Üzgünüm her şeyi batırdım” FTX ABD'de işlemler birkaç için içerisinde durdurulabilir!

    “ÜZGÜNÜM HER ŞEYİ BATIRDIM”

    FTX’in CEO’su Sam Bankman – Fried, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şirketin yaşadığı krize ilişkin “ Üzgünüm. Her şeyi batırdım, daha iyisini yapmalıydım” dedi.
  • FTX CEO’su “Üzgünüm her şeyi batırdım” FTX ABD'de işlemler birkaç için içerisinde durdurulabilir!

    “ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

    Gelişmelere dair iletişimin daha şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirten Bankman – Fried, şu anda bir numaralı önceliğinin kullanıcılar için en doğrusunu yapmak olduğunu belirtti. Bankman – Fried ayrıca likitideyi artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ancak söz veremeyeceğini de belirtti.

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