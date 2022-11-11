“ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ”

Gelişmelere dair iletişimin daha şeffaf bir şekilde ilerlemesi gerektiğini belirten Bankman – Fried, şu anda bir numaralı önceliğinin kullanıcılar için en doğrusunu yapmak olduğunu belirtti. Bankman – Fried ayrıca likitideyi artırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ancak söz veremeyeceğini de belirtti.