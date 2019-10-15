Fuar takvimi açıklandı

38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı onur yazarı Adnan Özyalçıner, fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşilerde yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında 2 Kasım'da '50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer' paneli, '50 Kuşağı'nın Doğuşu' söyleşisi, '50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri' paneli; 3 Kasım'da ise 'Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet' söyleşisi Adnan Özyalçıner'in de katılımıyla gerçekleşecektir. Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan 'Mahallem İstanbul' kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide okurlarla buluşacak.

Habertürk'ten Emine Yaren Gençer'in haberine göre fuar, bu yıl bir ilke imza atarak 'İlk Kitabım TÜYAP'ta' söyleşi başlıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP'ta başlığı altında ilk kitaplarını yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde otuz bir ilk kitap sunumu gerçekleştirilecek.

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, fuarın 2 Kasımda yapılacak açılış töreni ardından aynı gün 'Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış' başlıklı söyleşide yayıncılarla buluşacak.

Uluslararası etkinlikler ayağında 3 Kasım'da Susanne Lux, 'Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği'; Frank Kühne ise 'Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü' başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen 'İllüstratör - Yayıncı Buluşması' etkinliği bu yıl da gelişerek devam ediyor. Kapalı bir buluşma şeklinde gerçekleşecek etkinlik, illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına olanak sağlayacak. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek bir diğer sektörel etkinlik ise yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşması olacak. Buluşma, grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni 7 Kasım'da TÜYAP'ta gerçekleştirilecek.

38'inci İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında birbirinden değerli uluslararası konukları ağırlayacak. 2 Kasım'da Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine konuşulacak. 3 Kasım'da TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan'dan gelen yazar ve şairler eşlik edecek. 9 Kasım'da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşecek. Dünyada gerilimin kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitaplarını imzalayacak. Mehring Yayıncılık tarafından 10 Kasım'da düzenlenen video konferans ile Amerikalı David North "21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm" üzerine okurlarıyla söyleşecek.

Fuar, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.