Fuat Çapa: Bizim için artık tamamen ligin yeniden başlayacağı bir süreç olacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlusu Fuat Çapa, "Bu karşılaşmaya hazırlanabilmek için açıkçası çok fazla vaktimiz yoktu. Geçmiş sezonda birlikte çalışmış olduğumuz oyunculardan aldığımız bilgilerle oynamaya çalışıyoruz. Bundan önceki süreçte hangi şekilde oynandığı ve hangi felsefe ile oynandığı bunlar çok önemliydi. Çünkü çok fazla değişikliğe gittiğimiz zaman bu sefer oyuncuların kafasında soru işaretleri olacak. Çok fazla düşünmek zorunda kaldıklarında normal yapması gereken işleri biraz zora sokacaktı. Maça iyi başladık. Fiziksel olarak çok üst düzey değiliz. Bunun tabi nedenleri var. Bu nedenlerden biri de sürekli karşımızda oynayan bir 11 var. Ligin 8. haftası ve ilk haftadan beridir aynı 11 ile başlayan 10 tane oyuncu vardı. Bizde ise sezon başından beri bir arayış var. Halen daha oluşturmuş olduğumuz bir 8-9 tane ilk 11 diyeceğimiz bir oyuncu bugüne kadar oluşmadı. Bunu oluşturmamız gerekiyor. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra ön tarafta iyi koordine olmak gerekiyordu. Biz oyunun yönünü değiştirerek pozisyon üretmeye çalıştık. Zaman zaman bunu iyi yaptık. Gereksiz pas hataları yaptık. Yediğimiz gol pozisyonunu son dakikalarda bizde yakaladık. Fakat biz değerlendiremedik. Milli takım arasına girdik. Bizim için artık tamamen ligin yeniden başlayacağı bir süreç olacak. Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Takım ruhunu ve birlikteliği oluşturmamız gerekiyor. Eminim ondan sonra şehrimiz bize gereken desteği verecektir. Uzun süre sonra Süper Lige çıkıp o heyecanı bir an önce yaşatmamız gerekiyor" diye konuştu.