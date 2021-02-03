Fuat Çapa: "Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigKasımpaşa
ABONE OL

Fuat Çapa: "Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Rizespor'un golünden sonra karakter gösterdiklerini ve dönüş sağlayıp golü bulduklarını ifade etti

Fuat Çapa:

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçtan bir puan ile ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, rakibin golünden sonra karakter sergilediklerini ve bir puanı kazandıklarını belirtti.

Çapa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki takım adına da önemli bir karşılaşma oldu. Aynı puana sahibiz. Galip gelen takım avantaj sağlayacaktı. Rizespor'un oyun tarzı tamamen değişti. Önceki süreçte oyunu oynamaya çalışan, özellikle yönlendirmeye çalışan anlayış vardı hoca değişikliğinden sonra daha etkili oldular. Bu duruma önlem almamız gerekiyordu. Boldrin ikinci forvet gibi oynuyordu. Bire bir oynatıp durumu çözmüş olduk. İlk devre net pozisyonlarımız oldu. İkinci devre de iki tane net pozisyonumuz oldu. Rakibimizin golünden sonra vermiş olduğumuz reaksiyon önemliydi. Bugün dönüş yaptık ve karakter gösterdik. Cumartesi karşılaşmasından sonra boşluğumuz var. Bizim için iyi olacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Başakşehir maçı yazar yorumları
FUTBOL"Sanki Florya'da doğmuş"
Hatayspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
FUTBOL"Mucize!"
İbrahim Yıldız: Onyekuru takımını sırtlıyor
FUTBOLOnyekuru takımını sırtlıyor
Manchester United: 9 - Southampton: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLİngiltere'de tarihi maç: 9-0!
Inter: 1 - Juventus: 2 MAÇ SONUCU
FUTBOLJuventus avantajı kaptı!
Balıkesirspor'da kadro dışı bırakılan iki futbolcu affedildi
FUTBOLBalıkesir'de iki futbolcu affedildi
Başakşehir, Aykut Kocaman yönetimindeki ilk maçını kaybetti
FUTBOLKocaman'la ilk maçını kaybetti
Son dakika: Galatasaray Başakşehir MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLAslan doludizgin!
Son dakika transfer haberleri: Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oldu!
FUTBOLOzan Kabak, Liverpool'da!
Hatayspor Fenerbahçe maç özeti: Altay devleşti! Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOLAltay devleşti, lider kazandı!