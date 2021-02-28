Fuat Çapa'dan kırmızı kart tepkisi

Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çapa, iki takım adına önemli bir karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Çapa, karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen etkili pozisyon bulamadıklarını anlatarak, eksik oyuncuların yerine forma giyenlerin ellerinden geleni yapmaya çalıştığını ancak eksikliklerini hissettiklerini dile getirdi.

Henüz 15. dakikada gördükleri kart nedeniyle oyun felsefelerini değiştirmek zorunda kaldıklarını bildiren Çapa, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart gördüğümüz pozisyonu birkaç defa izledim, yapılan faul ve oyuncunun teatral düşüşü var. Hakem pozisyonu oyuncunun düşüşüne bakarak değerlendirdiyse bu bizim adımıza çok üzücü. Futbolda topa müdahale olacak. Bu konuda şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde lehine penaltı verilmeyen tek takım biziz. Bugüne kadar en az 6-7 pozisyonun penaltı olduğu söylendi. Kartların çabuk gösterilmesi var. Hatalara camia olarak yeterli tepki göstermememiz bize pahalıya mal oluyor. Bazı camialar her kanalı kullanarak gerekli tepkiyi gösteriyor. Bu konuda bizim eksiğimiz var."

Fuat Çapa, ikinci yarıda oyuncularına biraz daha önde oynamaları gerektiğini söylediğini belirterek, "Bunda da gayet başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Sahada oynanan oyundan ve mücadeleden memnunum. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.