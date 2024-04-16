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        Haberler Spor Futbol Fuat Çapa: Gisdol ile devam etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Fuat Çapa: Gisdol ile devam etmek istiyoruz

        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Biz kulüp olarak mutlaka hoca ile devam etmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:53
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        "Gisdol ile devam etmek istiyoruz"
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        Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve futbolcular Zeki Yavru, Osman Çelik, Mustafa Haluk Tan ve Carlo Holse Samsun'daki bir alışveriş merkezinde Samsunspor'un forma tedarikçisinin yeni mağazasının açılışına katıldı.

        Futbolcular, katıldıkları mağaza açılışında hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı. Mağazanın açılış kurdelesini kesen Samsunspor Futbol Direktörü Çapa, oyuncular ve marka yöneticileri, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

        "GİSDOL İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Samsunspor'un ligin 8. haftasında takımın başına getirdiği Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile gelecek sezonda da çalışmak istediklerini söyleyen Çapa, "Hoca ile geldiği günden itibaren sürekli görüşüyoruz. Bu sezon amacımız belliydi. Hedefimiz ligde kalmaktı. Sadece ona konsantre olduk hem kulüp olarak hem de hocamız. Yapmış olduğumuz görüşmeler içerisinde gelecek sezonla ilgili planlar da konuşuluyor. Neler yapabiliriz diye. Ama ligi matematiksel olarak garantileyemediğimiz sürece konsantrasyonumuzu daha çok iki tarafta yani hocamızın isteği ve bizim de düşüncemiz o yönde. Bu şekilde bu süreci tamamlayıp, bu da 1-2 hafta içerisinde netliğe kavuşacak. Ondan sonra da mutlaka biz kulüp olarak hocayla devam etmek istiyoruz. Bunu da defalarca hocamıza da söyledik. Kendisi de ilk günden itibaren söylüyor. 'Matematiksel olarak garantileyelim, ondan sonra tamamen gelecek ile ilgili görüşmeleri ve planlamaları yaparım' diye söyledi. Biz de tabii ki saygı duyuyor ve onu bekliyoruz. Bir an önce ligi garantileyelim ve gelecek sezonun planlamasını yapalım" diye konuştu.

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        "İLK İŞİMİZ LİGİ GARANTİLEMEK"

        Ligin son 6 maçında, ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemeyi hedeflediklerini belirten Çapa, "Bizim açımızdan zor bir sezon oldu. İkinci devreye 17 puan ile girdik. Şu anda puanımız 38 ve 21 puan toplamışız. Ligin bitimine 6 hafta var. Buradaki amacımız bir an önce matematiksel olarak ligi garantilemek. Ondan sonraki süreçte de tamamen gelecek sezon ile ilgili yapılanma. Sözleşmesi biten oyuncularımız var, hocamızın sözleşmesi, teknik kadronun sözleşmeleri var. Gelecek sezon kamp programı ve hazırlık döneminde yapacağımız işler var. Gelecek sezon için yapacağımız testler ve altyapı gibi bir hayli yapacağımız iş var. Ama ilk işimiz ligi matematiksel olarak garantilemek" ifadelerini kullandı.

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