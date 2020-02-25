Kasımpaşa, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor’u Brecka ve Hajradinovic’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyet ile İstanbul temsilcisi 7 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu. Son galibiyetini ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor’a karşı deplasmanda alan Paşa, bu müsabakanın ardından 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu sonuçla 2020 yılındaki ilk galibiyetine de imza atmış oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımıyla çıktığı üçüncü maçında ilke imza attı. Çapa, Denizlispor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet ile lacivert-beyazlı takımın başında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.