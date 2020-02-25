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HaberlerFutbol

Fuat Çapa’nın ilk galibiyeti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 2-0’lık skorla mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Fuat Çapa takımıyla ilk galibiyetini de almış oldu

Kasımpaşa

Kasımpaşa, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor’u Brecka ve Hajradinovic’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyet ile İstanbul temsilcisi 7 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu. Son galibiyetini ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor’a karşı deplasmanda alan Paşa, bu müsabakanın ardından 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu sonuçla 2020 yılındaki ilk galibiyetine de imza atmış oldu.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımıyla çıktığı üçüncü maçında ilke imza attı. Çapa, Denizlispor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet ile lacivert-beyazlı takımın başında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

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