Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fuat Göktaş: En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız - Futbol Haberleri

        Fuat Göktaş: En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız

        Türkiye Futbol Federasyonu 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, bahis soruşturması kapsamında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlere yönelik verilen gözaltı kararlarının sorulması üzerine, "Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Kura çekimin ardından TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kupanın sürprizi olduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İyi oynayan takımlarımız kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek. Türkiye Kupası ile amacımız bütün Türk futbol camiasına heyecanlı, güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig'den gelen takımlarımız var. 1. Lig'den gelen takımlarımız var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası'nda eşit şartlar altında güzel, keyifli maçlar geçirmesini diliyoruz" dedi.

        REKLAM

        "EN KISA ZAMANDA GEREKEN SEVKLERİ YAPACAĞIZ"

        Bahis soruşturması kapsamında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlere yönelik verilen gözaltı kararlarını değerlendiren Fuat Göktaş, "Bugün Türkiye Kupası grup maçları için buradayız. Bu heyecanın önüne hiçbir şeyin geçmesini Türkiye Futbol Federasyonu olarak istemiyoruz. Konunun takipçisiyiz. En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız. Başkanımız ABD'de. Orada da heyecanlı bir kura çekimi var. Bugün gündemimiz Türkiye Kupası. Gelecek günler içerisinde yapacağımız sevklerle izleyeceğimiz yolu hepiniz göreceksiniz" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        "Dur!" ihtarına uymadı! Kadını ezip öldürdü!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"