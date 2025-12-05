Fuat Göktaş: En kısa zamanda gereken sevkleri yapacağız

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimin ardından TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hafta oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin kupanın sürprizi olduğunu belirten Göktaş, "Hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. İyi oynayan takımlarımız kazansın. Amacımız Türk futboluna kalite getirmek. Türkiye Kupası ile amacımız bütün Türk futbol camiasına heyecanlı, güzel maçlar seyrettirmek. 2. Lig'den gelen takımlarımız var. 1. Lig'den gelen takımlarımız var. Bütün takımlarımızın en azından Türkiye Kupası'nda eşit şartlar altında güzel, keyifli maçlar geçirmesini diliyoruz" dedi.

REKLAM