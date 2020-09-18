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Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin Erdoğan manşetine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi

Fuat Oktay
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."

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