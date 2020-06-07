Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."

— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 7, 2020

ADALET BAKANI GÜL: ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."