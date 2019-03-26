- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Gelişmenin istikrarla olacağını vurgulayan Oktay, "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı getirir. Türkiye'de son 16-17 yıldır bazen önümüze engeller çıkarmaya çalışsalar bile, onların hepsinin de hem de üzerini çiğneye çiğneye, basa basa geçip Türkiye'nin rotasını hep yukarı çektik. Son 16 yılda yüzde 5,6 büyümeyi gerçekleştirdik. 15 Temmuz'da önümüzü kesmek istediler, hainleri getirdiler, içimizden dışımızdan kukla gibi kullandılar." diye konuştu.
Yozgatlının, Yerköylünün liderinin arkasında dimdik durduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:
"Türkiye dimdik durdu. Ekonomiyle vuralım dediler, patlıcan, biber, domates dediler, bizim milletimizi onlarla aldatacaklarını zannettiler. Döviz ile vurmak istediler, ama hamdolsun yeni Cumhurbaşkanlığı sistemimizle onu geride bıraktık. Önümüzde seçim var yine gayret etmeye başladılar. Benim milletim, Yerköylüm, Yozgatlım, dövizin kaça çıktığına bakarak liderinin etrafında durmaz, onu da ezecek, onun da üstesinden geleceğini ve hesabını soracağını bilir."
"HAVA YOLUNU HALKIN YOLU HALİNE GETİRDİK"
Ulaşımda yapılan çalışmalara da değinen Oktay, "Bütün Türkiye'de 26-27 bin kilometre yol yaptık. Hızlı tren Ankara'dan çıkıp Sivas'a ve Türkiye'nin öbür ucuna kadar gidecek. O da yetmez dedik. Edirne'den Orta Asya'ya kadar uzanacak bir hızlı tren hattı dedik. Yozgat da bundan payını aldı, inşaatı sürüyor. Biz söz verdiysek yaparız. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Artık uçağa binmek sizler için Türkiye'nin hiçbir yerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için lüks değil, otobüse biner gider gibi bir ilden bir başka ile şimdi uçağı tercih eder hale geldik. Şimdi Yozgat'a da havalimanını getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Turizmde de büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden Oktay, "Turizmde 46 milyon turisti geride bıraktık, 50 milyonu da bırakacağız, 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri hedefini koyduk hedefimize, 2023'e kadar bu hedefe de ulaşacağız diyoruz. Yozgat ve Yerköy'ün de bundan payına düşeni almasını istiyoruz, bunda da görev vatandaşlarımıza düşüyor." ifadelerini kullandı.
Oktay, AK Parti Yerköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Ağaoğlu'na destek istedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.