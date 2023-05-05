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Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından Fuego Yanardağı'nın faaliyet geçmesi nedeniyle Guatemala'da bini aşkın kişi tahliye edildi

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  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansından yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.

     

     
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.

     

     
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.

     

     
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

    Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!
  • Fuego Yanardağı faaliyete geçti: Bini aşkın kişi tahliye edildi!

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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