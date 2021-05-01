İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarıldı.
33 CEP TELEFONU VE 25 ADET SİM KART
Operasyonda 33 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, zorla çalıştırılan kadınların bilgilerinin ve para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri bulundu.
SAHTE BELGEYLE DIŞARI ÇIKARMIŞLAR
Ekipler fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 69 bin 200 liraya el koydu. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde kadınları sahte izin belgeleri ile dışarı çıkardıkları belirlendi.
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