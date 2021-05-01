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HaberlerGündem3. SayfaFUHUŞ BASKINI! Son dakika: İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı! - VİDEO HABER -
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İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı!

İstanbul'da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarıldı. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde sahte izin belgeleriyle kadınları dışarı çıkardığı belirlendi

FUHUŞ BASKINI! Son dakika: İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı! - VİDEO HABER -
İstanbul'da operasyon! 20 kadın kurtarıldı!
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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarıldı.

33 CEP TELEFONU VE 25 ADET SİM KART

Operasyonda 33 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, zorla çalıştırılan kadınların bilgilerinin ve para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri bulundu.

SAHTE BELGEYLE DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

Ekipler fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 69 bin 200 liraya el koydu. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde kadınları sahte izin belgeleri ile dışarı çıkardıkları belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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