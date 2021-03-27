İstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFUHUŞ OPERASYONU! Son dakika: İstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!
ABONE OL

İstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Fuhuşa zorlandığı belirtilen 26 kadın kurtarıldı

FUHUŞ OPERASYONU! Son dakika: İstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!
İstanbul'da 26 kadın kurtarıldı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da, Asayiş Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 22 Mart tarihinde Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da 60 farklı ikamet ve otele operasyon düzenlendi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonda, fuhuşa zorlandıkları belirtilen 26 kadın kurtarılırken, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

24 SİM KART VE 24 TELEFON ELE GEÇTİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ev aramalarında ise; pompalı tüfek, 24 cep telefonu, 24 sim kart ve 2 pasaport geçirildi. Öte yandan fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 675 liraya el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADINLARDAN 23'Ü SINIR DIŞI EDİLECEK

23 mağdur yabancı uyruklu kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında yaptıkları ev araması, kameralara yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan ne zaman? İlk oruç hangi gün tutulacak, ne zaman açılacak? İşte Ramazan ayı başlangıcı
GÜNDEMRamazan ne zaman?
Berat Kandili iftar vakti 2021: 27 Mart 2021 Berat Kandili Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar saati ve akşam
GÜNDEMBerat Kandili iftar saati 2021 kaçta?
Kandilde nasıl tesbih çekilir? İşte Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler
GÜNDEMKandilde nasıl tesbih çekilir?
PES ARTIK! Son dakika: Kaçak muayenehaneden cephanelik çıktı!
GÜNDEMKaçak muayenehaneden cephanelik çıktı!
REZİLLİK! Son dakika: Afrikalıların korona partisi - Yer: İstanbul
GÜNDEMAfrikalıların korona partisi!
Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandilinde ne olmuştur? İşte Berat Kandili anlamı ve faziletleri
GÜNDEMBerat Kandili önemi nedir?
En çok vaka görülen o ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli - Haberler
GÜNDEMO ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli
MAGANDA! Son dakika: 'Boksörüm' diyerek lüks sitede terör estirdi!
GÜNDEM'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
BEBEK KATİLİ! Son dakika: 5 aylık hamile Sezen'i 16 bıçak darbesiyle öldürdü
GÜNDEM5 aylık hamile kadın öldürüldü
Berat Kandili mesajları (Resimli - Kısa) Berat Kandil mesajları: MAĞFİRET GESESİ mübarek olsun
GÜNDEMEn güzel Berat Kandili mesajları