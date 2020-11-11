Fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - KIRKLARELİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinde 5 kadının zorla fuhşa sürüklendiği bilgisine ulaştı.Operasyonda kadınlara para karşılığı zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen İ.Ç. ile F.K. gözaltına alındı.Şüpheli İ.Ç'nin kız kardeşine de zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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