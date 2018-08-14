Fujian - Nanchang Bayi maç önü

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Nanchang Bayi takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Fujian 31 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Nanchang Bayi 21 puanda ve 12. sırada. Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Nanchang Bayi, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 527 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fujian kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Nanchang Bayi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fujian son hafta oynanan Dalian Transcendence maçında 1-1 berabere kaldı.

Nanchang Bayi, Shenzhen Ruby karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fujian, 19 gol attı ve 11 gol yedi.

Nanchang Bayi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Nanchang Bayi, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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