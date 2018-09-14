Fujian - Shenzhen Ruby maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Shenzhen Ruby takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. 32 puanlı Fujian 6. sırada bulunuyor, Shenzhen Ruby 37 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Fujian, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shenzhen Ruby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 322 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fujian kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shenzhen Ruby sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fujian önceki hafta Dalian Transcendence mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Shenzhen Ruby, Nanchang Bayi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Fujian, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fujian, kendi sahasında 21 gol attı, 14 gol yedi.

Shenzhen Ruby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shenzhen Ruby, 12 gol atarken 9 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ