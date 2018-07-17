Fujian - Yanbian rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig heyecanı devam ediyor. Fujian, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Yanbian takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. 21 puanlı Fujian 5. sırada bulunuyor, Yanbian 14 puana sahip ve 13. sırada. Fujian son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Yanbian son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 487. İddaa'da Fujian kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Yanbian kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fujian son haftadaki Shenzhen Phoenix müsabasında 3-2 kazandı.

Yanbian ise Hangzhou Lucheng karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Fujian, evinde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 10 gol yedi.

Yanbian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Yanbian, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.