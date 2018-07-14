Fukuoka - Kamatamare Sanuki maçı heyecanı

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fukuoka, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Kamatamare Sanuki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Fukuoka 36 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Kamatamare Sanuki 18 puanda ve 21. sırada. Fukuoka son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kamatamare Sanuki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 212 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fukuoka kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Kamatamare Sanuki sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

Fukuoka son haftadaki Fagiano Okayama müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kamatamare Sanuki, Nagoya karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Fukuoka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fukuoka, kendi sahasında 18 gol attı, 11 gol yedi.

Kamatamare Sanuki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kamatamare Sanuki, 8 gol atarken 23 gol yedi.