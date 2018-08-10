Fukuoka - Mito Hollyhock maçı ne zaman?

Fukuoka ve Mito Hollyhock, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. 43 puanlı Fukuoka 5. sırada bulunuyor, Mito Hollyhock 36 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mito Hollyhock son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 276 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fukuoka kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Mito Hollyhock sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Fukuoka son haftadaki Fagiano Okayama müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Mito Hollyhock, Zweigen Kanazawa karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Fukuoka, evinde 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 12 gol yedi.

Mito Hollyhock, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Mito Hollyhock, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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