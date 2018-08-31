Fukuoka - Oita Trinita maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fukuoka, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Oita Trinita takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. Fukuoka 49 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Oita Trinita 51 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Oita Trinita son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 296 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fukuoka kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Oita Trinita sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Fukuoka son hafta oynanan Fagiano Okayama maçında 1-1 berabere kaldı.

Oita Trinita, Roasso Kumamoto karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Fukuoka, evinde 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 12 gol yedi.

Oita Trinita, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Oita Trinita, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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