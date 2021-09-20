Fukuşima'da biriken radyoaktif atığın

AA

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılma süreci devam ediyor.

Reaktörün devreden çıkarılma sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atığın çoğu, önceden belirlenmiş açık hava depolarında muhafaza ediliyor.

Geriye kalan yığının, süreç içerisinde açık hava depolarına transfer süresi ve kapasite sorunu sebebiyle, prensip gereği geçici alanlarda tutuluyor.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nükleer santralin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasına "atık depolama" uyarısında bulundu.

Geçici alanlardaki atık hacminin temmuz ayında 60 bin metreküpe ulaştığını bildiren NRA, Ocak 2020'den beri bu oranın sekiz kattan fazla arttığını kaydetti.

Santralde birikmeye devam eden radyoaktif atığın "kötü depolandığını" bildiren NRA, söz konusu işlemin "iyileştirilmesi gerektiğini" açıkladı

NRA ayrıca bazı alanlarda radyoaktif atıkların bir yıldan fazla tutulduğu ve bu alanlara yönelik yıl boyunca yeterli denetleme yapılmadığını bildirdi.

TEPCO, geçici depolama faaliyetlerini inceleyeceğini ve atık yönetimini uygun şekilde gözden geçireceğini belirtti.

Kamu yayıncısı NHK, afetin 10. yılında, tesis genelinde radyoaktif atık hacminin Mart 2021 itibarıyla 480 bin metreküpe ulaştığını aktardı.