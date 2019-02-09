İngiltere Premeir Ligi'nin 26. haftasında Ryan Babel'li Fulham, Manchester United'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip 14. dakikada Paul Pogba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asisti Anthony Martial'den geldi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde fark 2'ye çıktı: İlk golün hazırlayıcısı olan Martial skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 sonuçlanırken Pogba 65. dakikada bir kez daha sahne aldı. Kazanılan penaltıda hata yapmayan Fransız yıldız skoru 3-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 51'e yükseltti.

Premeir Lig'de geçen ayın menajeri seçilen Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başındaki 9. lig maçından 8. galibiyetini aldı.