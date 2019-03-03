Londra ekiplerini karşı karşıya getiren maçı, Higuain'in 20 ve Jorginho'nun 31. dakikadaki golleriyle 2-1 Chelsea kazandı. Fulham'ın golünü 27. dakikada Chambers kaydetti.

Bu sonuçların ardından Liverpool, 71 puanlı Manchester City'nin 1 puan arkasında ikinciliğe geriledi. Bir maç eksiği bulunan Chelsea ise 56 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu.