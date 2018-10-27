Fulham - Bournemouth maçı istatistikleri

Fulham ve Bournemouth, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Fulham 5 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Bournemouth 17 puanda ve 6. sırada. Fulham son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bournemouth, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 114 kodlu maçı oynayanlar; Fulham galibiyet oranı 2.55, beraberlik oranı 3.00, Bournemouth galibiyet oranı 2.10. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Fulham son hafta oynanan Norwich City maçında 4-2 yenildi.

Bournemouth ise Charlton Athletic karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fulham, 6 gol attı ve 10 gol yedi.

Bournemouth ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bournemouth, 6 gol atarken 7 gol yedi.

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