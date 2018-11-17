Son dönemde yakaladığı başarıdan memnun olduğunu dile getiren Fulin, “Şu an ‘Çek Kenara’nın başarısıyla olumlu tepkiler alıyorum. Polemikle gündeme gelmiyorum. Artık kimseyle bir polemik içerisine girmiyorum. ‘Süper Kahraman’ şarkım iyi giderken, keşke zamanında girdiğim polemik yüzünden gölgelenmeseydi” dedi.

Tüm yatırımını müziğe yaptığını belirten Fulin, “Kaliteli işler yapan biriyim. Bir daha kimseyle polemiğe girmeyeceğim. Sadece müziğe odaklandım” açıklamasını yaptı.

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