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Haberler Gündem 3. Sayfa Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
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Fulya'nın katili eski eşine müebbet, rapor olmadığı gerekçesiyle bozuldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'a verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Karara gerekçe olarak, Baştosun'un işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığının raporla belirlenerek hukuki durumunun buna göre değerlendirilmemesi gösterildi

Fulya'yı katleden eski eşin müebbet cezası bozuldu
DHA

İzmir'de, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun'a (34) "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu.

Olay, Karabağlar ilçesinde 9 Aralık 2020'de, Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastanede meydana geldi. Biri ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına, bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, Fulya Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli Tıp'taki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"KASTEN ÖLDÜRMÜ" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ

Davanın geçen yıl 25 Nisan'daki duruşmasında savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılması talep edildi. Geçen yıl mayıs ayındaki karar duruşmasında tutuklu sanık Baştosun, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılırken, cezasında indirim de uygulanmadı.

DOSYA YENİDEN YEREL MAHKEMEDE

Avukatların itirazı üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, sanık Baştosun'un 2021 yılının mayıs ayında görülen davada, olaydan önce Fulya Öztürk ile telefonda görüştükleri sırada tartıştıklarını, tartışmadan sonra epilepsi hastası olduğu için aura geçirdiğini belirtti.

Daire, Bastosun'un işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı konusunda raporunun aldırılması gerektiğini vurguladı. Daire, sanığı hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmediğine de kanaat getirdi.

Öte yandan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza dairesi, yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğuna da kanaat getirdi ve yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasına hükmederek dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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