SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kayıtlardan o anları izledi, çılgına döndü
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Fulya’da motosikletin çarpması sonucu kafatası kırılan hemşire konuştu

Şişli Fulya’da hemşire olarak çalıştığı hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpmasıyla kafatası kırılan kadın o anları anlattı. Çarptıktan sonra kaçarak kayıplara karışan sürücünün yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

15.08.2018 - 18:01 | Güncelleme: İHA

Şişli Fulya Hakkı Yeten Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.55 sıralarında özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Ahıska Türkü Naz Ömer’e (33) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpmıştı. İHA'nın haberine göre, çarpma sonrası takla attıktan sonra başını yere vuran kadının kafatası kırılmıştı. Motosiklet sürücüsü ise vatandaşların gözü önünde arkasına bile bakmadan kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle hastaneye götürülen kadın, başından ameliyata olduktan sonra müşahede altına alındı. Tedavisi tamamlanan talihsiz kadın bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

'YARDIM ETMEK YERİNE ÇEKİP GİTTİ'

Hastane çıkışında o anları anlatan Naz Ömer, “Ben kendime yeni geldiğim için olayları yeni bağdaştırıyorum. Çalıştığım hastaneden iş yerinden çıktım ve eve doğru gidiyordum. Yolu geçmek için harekete geçtim ama tek taraflı olarak bekledim. Yol sakinleştikten sonra kaldırıma varmak üzereyken hızla gelen bir motosiklet arkamdan bana çarptı. Çok fazla bir şey hatırlamıyorum. Bu tür olaylarda her birimiz durur ve yardım ederiz. Orada bir sürü kişi hiç tanımayan insanlar bile el uzattılar ve yardımda bulundular. Bunu yapan kişinin öncelikle kendisinin yardım etmesi gerekirken, oradan gidiyor” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN SERBET KALAN KİŞİ YARIN BAŞKASINA DA BUNU YAPAR'

Ömer, “Bana çarpan sürücü yakalanmış, ifadesi alınmış ve serbest bırakılmış. Ancak ben bunu kabul etmiyorum, bugün serbest kalan bu kişi yarın başkasına da bunu yapar, çarpar gider. Ben belki ucuz kurtuldum ama bu kişinin bunun yapması ölüme teşebbüstür. Daha da kötü sonuçlanabilirdi, felç kalabilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. Ben sadece kafamda büyük yarıkla, dikişlerle ve kan kaybıyla atlattım. Günlerdir baş ağrısı yaşıyorum ve baş dönmem geçmiyor. Şükürler olsun ki yaşıyorum” şeklinde konuştu.

 

“VİCDANSIZCA  VE İNSANLIK DIŞI BİR ŞEY, BUNU KABUL ETMİYORUM'

Naz Ömer, “Kayıtlardan izlediğim kadarıyla bana bakmadan soğukkanlılıkla kaçtığını görüyorum. Vicdansızca ve insanlık dışı bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kendisiyle görüşmedim, talep etmeme rağmen kişiyi benden saklıyorlar. Motosikletin sahibi geldi, özür dileyerek şikayetçi olmamam dışında bir şey yapmadı. Farklı bir yaklaşım beklerdi kendisinden, ailesi ya da kendisi gelsin özür dilesin. Yakından uzaktan ilgilenmediler bile, bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum, yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.
Öte yandan motosikletin sahibinin Onur Akkaya olduğu, kaza esnasında sürücüsünün ise Berent Runa (20) olduğu öğrenildi. Naz Ömer’in arkadaşının motosiklet sahibi Akkaya ile yaptığı telefon görüşmesinde ise sürücü Runa’ın serbest kaldıktan sonra Tekirdağ’a ailesinin yanına gittiği bilgisine ulaşıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X