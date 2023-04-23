Funda Arar: Bu gece bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağız

"Oğlunuz Aras da günden güne büyüyor. Onun bayramı nasıl geçiyor?" sorusuna Funda Arar, "Bayramları ve aileyle bir araya gelmeyi seviyor. Bir yandan da harçlık topluyor. 'Bayramların eski tadı yok' desek de, çocukların içinde o sevinç ve heyecan yine oluyor" şekline cevap verdi.

Funda Arar, yaklaşık 2 saat boyunca misafirlerine bayram coşkusu yaşattı.