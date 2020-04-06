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İki gün sonra 45 yaşına basacak olan Funda Arar, 'İyilik Paylaş' platformu üzerinden anlamlı bir hareket gerçekleştirdi.

Arar, yakınları ve sevenlerinden, kendisine hediye vermek yerine kanser hastası çocuklara yardım eli uzatmalarını istedi.

"SİZLERDEN HEDİYE BEKLEMİYORUM"

Funda Arar sevenlerine şöyle seslendi:

Sevgili ailem ve dostlarım, 8 Nisan doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Hepimizin evimizde olduğu bu süreçte iyilik istiyorum. Kansersiz Yaşam Derneği için açtığım kampanyama büyük-küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olalım.