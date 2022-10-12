Funda Arar: Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik Funda Arar: Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir - Magazin haberleri
ABONE OL

Funda Arar: Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir

Funda Arar, "Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi

Funda Arar: Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir - Magazin haberleri
"Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

"İzlemeye gelenlerin hem duygusal anlar yaşayacağı hem de çok eğleneceği bir gece için hazırlandık" diyen Funda Arar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Gecede iki ayrı kostüm giyen ünlü şarkıcı, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutlamayı da ihmal etmedi.

"GÜÇLÜ KIZLAR GÜÇLÜ YARINLAR DEMEKTİR"

Sahnede konuyla alakalı konuşan Arar, "Tüm kız çocuklarına ayaklarının üstünde duracakları ve kendi hayatlarını yönetecekleri bir gelecek diliyorum. Kızlarımıza güvenelim. Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir" ifadelerini kullandı.

Funda Arar'ın hafta sonu ise Kıbrıs ve Antalya konserleri ile turnesine devam edeceği öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suzan Kardeş'ten 'çalCAZ' - Magazin haberleri
MÜZİK Suzan Kardeş'ten 'çalCAZ'
Koray Avcı sahnede Onur Şener'i andı - Magazin haberleri
MÜZİK Onur Şener'i andı
'Baba'nın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı!
MÜZİK "Dövdüler beni..."
Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı - Magazin haberleri
MÜZİK Fettah Can'ın Kuruçeşme heyecanı
Mesud Paragan'dan 'Kelebek' - Magazin haberleri
MÜZİK Mesud Paragan'dan 'Kelebek'
Selami Şahin'den 'Durma Git' - Magazin haberleri
MÜZİK Selami Şahin'den 'Durma Git'
Gökhan Türkmen, Kuruçeşme'de sahne aldı - Magazin haberleri
MÜZİK Kuruçeşme'de sahne aldı
Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de - Magazin haberleri
MÜZİK Sıla üç yıl aradan sonra yeniden Harbiye'de
Kenan Doğulu'dan düet sürprizi - Magazin haberleri
MÜZİK Düet sürprizi
Nil Karaibrahimgil: Hayallerinizin peşinden koşun - Magazin haberleri
MÜZİK "Hayallerinizin peşinden koşun"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.