Funda Arar: Güçlü kızlar güçlü yarınlar demektir

"İzlemeye gelenlerin hem duygusal anlar yaşayacağı hem de çok eğleneceği bir gece için hazırlandık" diyen Funda Arar, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Gecede iki ayrı kostüm giyen ünlü şarkıcı, "Dünya Kız Çocukları Günü"nü kutlamayı da ihmal etmedi.