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FUNDA ERYİĞİT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Funda Eryiğit (d. 6 Kasım 1984, Zwolle, Hollanda) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Aslen Samsun Bafralıdır.[3][4] Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.[5][6] Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.