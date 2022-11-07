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Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da, tartıştığı eşi Funda'yı katleden kocaya istenen ceza belli oldu - Güncel Haberler
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Funda'yı 32 bıçak darbesiyle öldüren kocaya istenen ceza belli oldu

Ankara'da, tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Recep Koyuncu hakkında istenen ceza belli oldu. Sanık hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Ankara'da, tartıştığı eşi Funda'yı katleden kocaya istenen ceza belli oldu - Güncel Haberler
Funda'yı katleden kocaya istenen ceza belli oldu
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AA

Başkent'te, eşini Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık Recep Koyuncu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Recep Koyuncu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından tanık beyanlarına geçildi.

Sanık ile aynı apartmanda oturduklarını belirten E.M., gürültü üzerine koridora çıktığında polisleri gördüğünü ifade ederek, "Polisler, komşum Funda'nın kapısını çaldı. Bir süre sonra Recep Koyuncu'yu çıkardılar. 'Ne yaptın' diye sorduğumda, 'Funda'yı öldürdüm' dedi. Bu durum üzerine şok oldum" diye konuştu.

"BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNE DAİR GÖRGÜM OLMADI"

Cinayet anına ilişkin bilgisinin olmadığını belirten tanık T.M. de tarafları komşuluk ilişkisi nedeniyle tanıdığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanığın, eşinin kendisini aldattığı iddiasını hatırlatarak maktulün başka erkeklerle ilişkisinin olup olmadığına sorudu. Tanık T.M., "Başka erkekle görüştüğüne dair görgüm olmadı. Kendi halinde birisiydi." cevabını verdi.

SAVCI, ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI SUNDU

Tanık beyanlarının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, 7 Ocak'ta Keçiören Şenlik Mahallesi'nde, Funda Koyuncu ile tartışan sanığın daha sonra eşine bıçakla saldırdığı belirtildi.

Bu esnada suç aletinin kırılması üzerine sanığın mutfaktan ikinci bıçağı alarak eylemine devam ettiği aktarılan mütalaada, maktulün 32 yerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu kapsamda, sanık Recep Koyuncu'nun "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

Mütalaada ayrıca maktulün ölmeden kısa süre önce 112'yi birkaç kez arayarak yardım istediği bilgisine de yer verildi. Sanık ve avukatının, savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma 21 Kasım'a ertelendi.

*Fotoğraf: DHA

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