Füreya Koral Sergisi TBMM'de açıldı 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat Koleksiyonu "Füreya Koral Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Seramik Sanatçısı Füreya Kolay tarafından Meclis Binası yapılırken özel tasarlanan ve yıllarca milletvekillerinin, ziyaretçilerin üzerinde çay içtiği, sohbet ettiği kulislerde ve odalarda kullanılan sehpalar yarım asır sonra onarılarak sergilendi.

ŞENTOP: ÖZEL BİR PROGRAMLA ANMAK İSTEDİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Sanatı Türkiye’yi aşan, dünya çapında ödüllü değerli seramik sanatçımız Füreya Koral’ı, ona özel bir programla anmak istedik. Füreya Koral, 'sanat her yerde' fikriyle geleneksel sanatımızı, çağdaş bir bakışla harmanlayarak kurduğu ilk atölyesinde, çok değerli eserler verirken aynı zamanda kendinden sonraki seramik sanatının çok kıymetli isimlerini de yetiştirmiş büyük bir sanatçıdır. Sanatçı fıtratı, ait olduğu zengin Osmanlı kültürel kökleri ve yakinen tanıdığı Batı kültürü, bu büyük sanatkarın sahip olduğu yüksek sanatın nüvesini teşkil etmiştir" dedi.

"Aslında sergimizin objelerini 60 yıldır kullanıyoruz. Onlara bugüne kadar hepimiz baktık. Milletvekillerimiz, Meclis çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz üzerlerine çay - kahve, meşrubat koyup içtiler, önünde sohbet ettiler. Belki çok kişi onlara sıradan eşya gözüyle baktı. Fakat bugünkü sergimizden sonra herkesin daha farklı bir gözle onlara bakacağını düşünüyorum" diyen Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sergimizdeki 'seramik pano sehpalar', 1960 ila 1963 yılları arasında; o yıllarda Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanı olan Vedat Dalokay’ın daveti ve talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının açıldığı yıl yapılmaya başlanmıştır. Seramik sehpalar koleksiyonu, neredeyse kimsenin haberdar olmadığı 1960 - 1969 yıllarına denk gelen bir süreçte yapımı tamamlanmış ve milletimizin temsil edildiği en önemli makam olan Meclisimizde kullanıma sunulmuştur. Aslında Füreya Koral ve öğrencileri tarafından 212 seramik sehpa yapılmıştır. Bunlardan 16 tanesi Füreya Koral imzalıdır. Bu koleksiyon sehpalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 1961 yılından 2013 yılına kadar fiilen kullanılmıştır. Bugün de kullanımda olmakla birlikte, tarihi eser niteliği taşıdığını düşündüğümüz için ayrı bir itinayla korumaktayız. Daha önceki yıllarda yıpranan sanat eserleri Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde öğretim üyeleri tarafından restore edilmiştir. 2013 yılında yapılan tespit çalışmaları doğrultusunda aslına uygun şekilde restore ettirilen sehpalar, bugüne kadar hiçbir yerde sergilenmemiştir. Bugün ilk defa sergilenmektedir. Hepsi özgün ve hepsi özeldir. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan tespit çalışmalarında merhume sanatçımız Füreya Koral’a ait vazo, çanak ve küllük gibi eserler de tespit edilmiştir."