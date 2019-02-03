Yeni dizisi ile ekrana dönüş yapan Furkan Andıç, ALL MEN Dergisi'ne açıklamalard bulundu.



Andıç, canlandırdığı Volkan karakteri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu ve karakterini “Hedonist” olarak tanımladı. Oyuncu, “Bugüne kadar canlandırdığım her karakter çok iyi tanıdığım dostlarım gibi oldu. Ve bana yeni tecrübeler kazandırdı” açıklamasında bulunarak canlandırdığı karakterler ile arasında oluşturduğu bağa dikkat çekti.



