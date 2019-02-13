Eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in aksine ayrılığın sonrasında henüz hayatına kimseyi almayan Andıç'ın alışveriş merkezine yalnız başına gelmesi dikkat çekti.

Genç kızların yoğun ilgisi ile karşılaşan yakışıklı oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. Alışveriş turu sonrası arkadaşları ile buluşan Furkan Andıç, Markalar Sokağı'nda bulunan bir cafe de arkadaşları ile kahve içip sohbet etti.