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Haberler Gündem 3. Sayfa Furkan'dan 6 gün sonra acı haber!
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19 yaşındaki Furkan, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'dan günübirlik tatil için ailesiyle geldiği Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Furkan'dan acı haber geldi. Genç, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Furkan'dan 6 gün sonra acı haber!
İHA

Ankara'da günübirlik tatil için geldiği Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren Furkan Yaşar (19), yaşamını yitirdi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 6 gün önce meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ailesiyle Ankara'dan günübirlik tatil için Samsun'a gelen Furkan Yaşar, serinlemek için girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılıp kayboldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ailesinin de boğulma tehlikesi geçirdiği genç dalgıçlar tarafından bulunup ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Yaşar yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Furkan Yaşar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

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