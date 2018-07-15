Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, takımının NBA Yaz Ligi'nde play-off'ta Milwaukee Bucks'ı 91-89 mağlup ettiği karşılaşmada 19 sayı üreten Furkan, takımının en skorer ismi oldu.

Mücadelede attığı 19 sayının yanında 4 ribaund ve 1 asist üreten Furkan, 2 de top çaldı. 13'de 6 saha içi isabetiyle oynayan milli basketbolcu, 5'te 2 üçlük isabeti buldu.





— Philadelphia 76ers (@sixers) July 15, 2018

TARİHE GEÇMİŞTİ

Philadelphia 76ers'ın NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics'e 95-89 yenildiği maça ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu, 8'i üç sayılık olmak üzere 40 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmalık performansıyla göz doldurmuştu. Milli basketbolcu, bu performansıyla NBA Yaz Ligi tarihinde 40 sayı barajına ulaşan beşinci oyuncu olmayı başarmıştı.

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

NBA Yaz Ligi play-off'unda gece alınan diğer sonuçlar ise şöyle:



Detroit Pistons: 72 - Chicago Bulls: 66

Cleveland Cavaliers: 92 - Houston Rockets: 87

Toronto Raptors: 87 - Charlotte Hornets: 84

Miami Heat: 72 - Boston Celtics: 74

Memphis Grizzlies: 92 - Utah Jazz: 86