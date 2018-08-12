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Burdur'da maganda kurşunu 14 yaşındaki Furkan Toprak'ı hedef aldı

Burdur Bucak'ta bir düğün magandasının havaya ateş açması sonucu 14 yaşındaki Furkan Toprak başından vuruldu. Ameliyata alınan Furkan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, magandanın yakalanması için soruşturma başlatıldı

12.08.2018 - 09:55 | Güncelleme: DHA

Burdur'un Bucak İlçesi'ne bağlı Yüreğil Köyü'nde dün gece okul bahçesinde yapılan düğünde, davetliler tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan mermi, düğün alanından yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan bakkal dükkanının önünde oturan 7'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Toprak'ın başına isabet etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan Furkan Toprak, çağırılan ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü, ilk müdahalesinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatla başındaki mermi çıkarılan Furkan, yoğun bakıma alındı. Jandarma, Furkan Toprak'ın yaralanmasına neden olan magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN SON K.MARAŞ'TA YAŞANMIŞTI

Son olarak geçen hafta Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki bir düğünde, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşun 36 yaşındaki F.M.'ye isabet etmişti.

Boynundan yaralanan 36 yaşındaki F.M., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış oradan da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bu olayla ilgili olarak da Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    Düğünlerde silah kullanımını yasaklayın artık
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