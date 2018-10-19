Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, bir süre önce sevgilisi Burcu Kıratlı ile ilişkisi biten Furkan Palalı, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına, "Acelem var şu an. Kusura bakmayın" karşılığını verdi.

Yakışıklı oyuncu, hızlı adımlarla Bebek'ten ayrıldı.

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