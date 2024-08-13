Furkan Palalı İtalyanlarla dans edecek

Furkan Palalı ve 11 italyan ünlünün dans partnerleri ile her hafta farklı performanslar sergileyeceği yarışmayla ilgili; özenli ve yoğun hazırlıklar devam ediyor. Bu süre boyunca Furkan Palalı'yı , Madonna ve Jennifer Lopez gibi dünyaca ünlü starların dans koreografilerini hazırlayan dansçılar çalıştıracak.