İHA

Süper Lig ekiplerin'den Gaziantep FK, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Başakşehir'den kiraladığı Furkan Soyalp'i bonservisiyle beraber kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı. Furkan Soyalp, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplam 16 resmi maça çıkarken, bir gol ve bir de asist yapma başarısı gösterdi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den kiralık olarak kattığı Furkan Soyalp ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcumuz Furkan Soyalp'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.